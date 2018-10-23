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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 12:19 23.10.2018 - 12:19

Нью-Йорк (ООН). 23 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон наращивает роль ядерного оружия в своем военном планировании, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Выступая в комитете по разоружению Генассамблеи ООН, А.Белоусов заявил, что Россия "особенно озабочена" из-за "Обзора ядерной политики" США, опубликованном Пентагоном в феврале этого года.

По словам А.Белоусова, высказывания которого приводит на английском языке АП, американская доктрина предусматривает возможность "создания маломощного ядерного оружия, которое снизит порог использования ядерного оружия".

Он также отметил, что документ предусматривает "возвращение к концепции "ограниченной ядерной войны".

"По сути, мышление военных США в ядерной сфере откатилось на полвека назад, когда считалось, что ядерная война позволительна, и в ней можно выиграть", - сказал А.Белоусов.

По словам российского дипломата, администрация президента США Дональда Трампа объясняет свои планы "крупномасштабного укрепления ядерного потенциала", ссылаясь на якобы растущую роль ядерного оружия в военной доктрине России.

"Несмотря на это, ни в военной доктрине, ни в заявлении военного или политического руководства Российской Федерации не содержатся такие утверждения", - подчеркнул А.Белоусов.

Российский дипломат назвал обвинения США в адрес России в неисполнении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) необоснованными, но заявил, что Россия готова работать с США по проблемам, касающимся договора.

В ночь на 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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