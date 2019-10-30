Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 0:11

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не поддерживает предложения по изменению Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года (ВД-2011), сообщил во вторник зампостпред РФ при ООН Андрей Белоусов.

"Подтверждаем негативное отношение к идее модернизации ВД. В условиях конфронтации и курса НАТО на "сдерживание" России даже техническое переиздание не имеет смысла. Для укрепления безопасности нужно не сдерживание, а сдержанность", - приводятся слова Белоусова на сайте постоянного представительства России при ООН.

Кроме того, зампостпред назвал действия вооруженных сил Североатлантического альянса источником роста напряженности в Европе и призвал страны к развитию сотрудничества в сфере безопасности.

"Так, тысячи военнослужащих НАТО на так называемой "непрерывной ротационной основе" появляются там, где их никогда не было - вблизи российских границ. (...) Продолжается экспансия блока на Балканах. Некогда стабильные в военном отношении регионы Северной Европы и Балтики все больше начинают напоминать прифронтовые зоны. Наращивается военная деятельность Североатлантического альянса в Черном море", - сказал он.

В то же время Белоусов отметил важность существующих попыток налаживания диалога по деэскалации и развитию сотрудничества.

"В качестве важной меры доверия, направленной на деэскалацию военной напряжённости и уменьшение угрозы, рассматриваем "структурированный диалог" по вызовам безопасности в Европе. Прошедшие встречи были, на наш взгляд, полезными", - сказал он.

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