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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:03 26.09.2018 - 17:03

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Финляндия обеспокоена угрозой распространения боевых действий в Сирии на другие территории, заявил премьер-министр страны Юха Сипиля.

По словам Ю.Сипиля, ситуация в Сирии и на Украине была предметом переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

"Что касается международной повестки дня - мы обсудили как вопросы, касающиеся украинского конфликта, так и Сирии. Нас в Финляндии беспокоит ситуация с гражданским населением и также нас беспокоит вопросы того, как будут найдены устойчивые решения по этим конфликтам, а также угроза распространения боевых действий на новые территории", - сказал Ю.Сипиля на пресс конференции

По его словам, Хельсинки "опасаются того, что будут очень большие человеческие страдания в Сирии и регионе Идлиб".

"Это вопрос, который нас беспокоит, и Россия несет особую ответственность за предотвращение роста насилия", - сказал премьер-министр Финляндии.

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