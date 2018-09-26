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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:58 26.09.2018 - 16:58

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что Россия ответственна за использование химического оружия на территории Великобритании.

"В этом году на территории Британии было использовано химическое оружие (в Солсбери - ИФ)", - сказал Э.Макрон, выступая на заседании СБ ООН.

"Франция напоминает, что она согласна с результатами анализа, проведенного в Британии, согласно которому нет другого возможного объяснения: Россия несет ответственность за использование химоружия и именно Россия должна принять всевозможные шаги, чтобы положить конец этой угрозе", - подчеркнул французский президент.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок". В Лондоне считают, что российские спецслужбы причастны к этому инциденту. В Москве категорически отвергают эту версию.

Также 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

1тэ ар ав

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