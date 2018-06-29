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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:30 29.06.2018 - 18:30

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона никогда не обсуждала с администрацией Дональда Трампа ситуацию вокруг получившего убежище в РФ экс-сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена и не собирается выдворять его из страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

"Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с этой администрацией", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли Россия рассмотреть вопрос о выдаче Э.Сноудена, если Д.Трамп поднимет его в ходе саммита.

"Я не понимаю, почему люди задают именно этот вопрос в контексте предстоящего саммита. Эдвард Сноуден - хозяин своей судьбы", - отметил министр.

Он напомнил, что "президент Путин несколько лет назад высказался на эту тему, когда его ему задали такой вопрос". "Он (российский президент - ИФ) сказал, что принять решение может только сам Сноуден, мы уважаем его права, поэтому мы не можем его выдворить, мы не в том положении, чтобы сделать это против его воли, потому что он оказался в России даже без американского паспорта - он был аннулирован, когда он летел из Гонконга", - сказал С.Лавров.

Бывший сотрудник американских спецслужб Э.Сноуден получил известность летом 2013 года, когда предоставил ряду изданий секретную информацию АНБ о слежке США за коммуникациями граждан многих государств по всему миру.

На родине Э.Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Э.Сноудену также был выдан вид на жительство.

Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.

1нс бп

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