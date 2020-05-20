Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 22:19

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Россия отказывается верить властям США, отрицающим причастность к недавней попытке вторжения в Венесуэлу, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Власти США заявляют, что не имеют никакого отношения к этому (попытке вторжения в Венесуэлу в начале мая - ИФ). Мы были бы рады поверить им, но не можем объяснить, почему два гражданина США планировали захватить в заложники легитимного президента Венесуэлы и привезти его в США. С какой целью, позвольте поинтересоваться?", - сказал он в ходе созванного по инициативе РФ заседания СБ ООН по видеосвязи по ситуации в Венесуэле.

"И как это сочетается с постоянным сообщениями властей США в адрес Каракаса в духе "рассматриваются все возможные сценарии", в том числе недавние объявления о вознаграждении в размере $15 млн за президента Мадуро? Кто еще может стоять за авантюрой этих наемников? Непал? Факты, предоставленные Совету постпредом Венесуэлы при ООН в его письме от 13 мая, говорят сами за себя", - продолжил Полянский.

Со своей стороны, постпред США при ООН Келли Крафт заверила, что "США не имеют отношения" к недавней попытке вторжения в Венесуэлу.

Также она раскритиковала РФ и Кубу, которые, по ее словам, действуют в Венесуэле без санкции венесуэльских оппозиционеров, которых США считают законными властями страны.

Со своей стороны, китайский постпред при ООН призвал США "прекратить вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы".

Ранее сообщалось, что в среду по инициативе РФ состоится заседание СБ, на котором будет обсуждаться вопрос о попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу.

3 мая 2020 года властями Венесуэлы было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение президента Николаса Мадуро.

Восемь боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент, были два гражданина США.

Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.

13 мая постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения колумбийских боевиков на ее территорию и признать ее актом агрессии Боготы и Вашингтона.

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