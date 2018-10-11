Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:56 11.10.2018 - 12:56

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", - сказал Т.Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.

"Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт", - отметил генсек Совета Европы.

1ак 1йэ пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер