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Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", - сказал Т.Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.

"Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт", - отметил генсек Совета Европы.

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Интерфакс