Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 11:18

*** Москва поддерживает продвижение общих экологических проектов в регионе

Рованиеми (Финляндия). 7 мая. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в развитии "зеленого" судоходства в Арктике, борьбе с морским мусором и закислением океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поддерживаем программу председательства Исландии, с которой у России имеются общие интересы в регионе. Это, прежде всего, проблематика моря - развитие морской биоэкономики и "зеленого" судоходства, борьба с морским мусором, включая микропластик, а также с закислением океана", - сказал С.Лавров на министерской сессии Арктического совета во вторник.

Министр отметил, что Россия открыта для сотрудничества в арктическом регионе, где "убеждены, нет поводов для конфликтов".

Стратегической целью РФ С.Лавров назвал устойчивое развитие региона в экономическом, природоохранном и социальном измерениях.

"В контексте стремительного развития в Арктике морской деятельности, судоходства, в том числе круизного туризма, важно и далее укреплять потенциал оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Мы выступаем за расширение сотрудничества в рамках Арктического форума береговых охран", - добавил глава МИД РФ.

Председательство в Арктическом совете переходит к Исландии в 2019 году, в настоящее время организацию возглавляет Финляндия.

"Закисление" океана - снижение показателя pH, вызванное попаданием в океан углекислого газа из атмосферы Земли. В результате этого процесса снижается способность морских организмов образовывать раковины, также нарушается способность рыб ориентироваться в пространстве, а морские хищники теряют чувствительность к запаху жертв, что ставит под угрозу существование морских экосистем.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, кислотность мирового океана с 1890 года выросла на 30 процентов, а к концу 21 века может вырасти на 150% - до рекордных за последние 20 млн лет значений.

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