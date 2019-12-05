Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 12:33

Братислава. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - В Москве не видят смысла обсуждать вопрос модернизации венского документа о мерах доверия в военной сфере в условиях политики сдерживания со стороны НАТО, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ситуации, когда вместо диалога мы наталкиваемся на агрессивное сдерживание нашей страны, не видим никакого смысла рассуждать о модернизации венского документа 2011 года", - сказал Лавров в четверг, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ В Братиславе.

Он также отметил, что "российское предложение относительно снижения напряженности на линии соприкосновения России и НАТО остается без ответа".

По сообщениям СМИ, в преддверии СМИД ОБСЕ с инициативой о модернизации венского документа выступила Германия. Этот документ предполагает комплекс мер, направленных на обеспечение транспарентности в военной сфере, в том числе при проведении учений.

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