Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не обращалась к членам НАТО за помощью в связи с коронавирусом.
"От России запросов (помощи - ИФ) не было", - сказал генсек на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.
"Ситуация в России иллюстрирует то, что этот кризис - общий", - добавил Столтенберг.
1эф во*
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