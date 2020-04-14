Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 11:36

Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не обращалась к членам НАТО за помощью в связи с коронавирусом.

"От России запросов (помощи - ИФ) не было", - сказал генсек на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

"Ситуация в России иллюстрирует то, что этот кризис - общий", - добавил Столтенберг.

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