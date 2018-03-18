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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 10:32 18.03.2018 - 10:32

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не имеет никакого отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, к С.Скрипалю "справедливо относиться как к предателю, но с точки зрения закона российское государство ничего против него не имело".

В то же время он отметил, что крупнейшая британская лаборатория, занимающаяся химическим оружием, находится всего в 12 км от места происшествия.

"Как все мы теперь знаем, Портон-Даун, самый крупный объект в Великобритании, занимающийся исследованиями химического оружия находится всего в восьми милях (12 км) от Солсбери", - сказал он.

В ответ на вопрос, лежит ли ответственность за отравление С.Скрипаля и его дочери на ком-либо из Портон-Дауна, В.Чижов ответил: "У меня нет свидетельств о том, что что-либо было использовано".

При этом он добавил: "Я исключаю возможность, что какие-либо запасы химического оружия покинули пределы России после распада Советского Союза, но есть определенные специалисты, в том числе и некоторые ученые, которые заявляют об ответственности за создание некоторых нервных агентов, которые выехали из России и сейчас живут в Великобритании".

Ар бп

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