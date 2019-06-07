Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Москва не отказалась от поддержки режима Николаса Мадуро и присутствие россиян в Боливарианской республике после неудавшегося восстания во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо в апреле существенно не изменилось, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Русские занимают второе место после Кубы по влиянию извне (на Венесуэлу - ИФ). Год или два назад здесь были тысячи русских. Затем их число приблизилось к нулю. А затем, пару месяцев назад, когда сюда прибыло около 125 россиян, снова выросло", - заявил Абрамс The Guardian.

Он предположил, что некоторые из них покинули страну, так как выполнили конкретные задачи, которые перед ними стояли.

"Мы считаем, что одной из задач (...) был ремонт систем противовоздушной обороны, которые были повреждены серией отключений электроэнергии в феврале. Я думаю, что как только вы выполнили свою задачу, нет смысла оставаться (...). Поэтому тот факт, что они покинули страну, не говорит о том, что русские не помогают Мадуро", - отметил спецпредставитель США.

Абрамс не стал называть точные цифры российского присутствия в Венесуэле, но добавил, что русских здесь значительно меньше, чем кубинцев.

По его оценкам, на данный момент в Венесуэле проживает около 2,5 тыс. граждан Кубы, среди них и личные телохранители Мадуро.

"Я думаю, что (Владимир) Путин пользуется возможностью, которую он увидел в Западном полушарии. Эта возможность может уменьшиться. Она может исчезнуть. Для России это не так важно. Я думаю, что они гораздо более гибки в отношении будущего Мадуро, чем кубинцы", - добавил спецпредставитель США по Венесуэле.

Комментируя заявления госсекретаря США о том, что в апреле президент Венесуэлы собирался покинуть страну и уже приготовил самолет к вылету, но был остановлен Кремлем, Абрамс подчеркнул: "Мы никогда не узнаем, улетел бы он или нет... Он очень часто заправлял самолет и готовил его к вылету".

Президент США заявил в минувший понедельник, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы. "Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы", - написал Трамп в Твиттере. Президент не уточнил, о выводе кого именно идет речь.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы.

Однако в пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" сообщили, что "состав представительства остается неизменным много лет".

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1вз гс

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