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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 8:05 23.05.2018 - 08:05

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - США настаивают на возвращении самых суровых контрмер против Ирана под предлогом невыполнения Тегераном плана действий по борьбе с финансированием терроризма, заявил российским журналистам в Нью-Йорке замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

В июне 2016 года против Ирана были приостановлены так называемые контрмеры международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые, по словам дипломата, "по сути если не парализуют, то сильно ограничивают возможность функционирования финансовой системы, когда все операции, проводимые иранскими физическими и юридическими лицами заранее попадают в категорию подозрительных".

Д.Феоктистов рассказал, что США настаивают на необходимости вернуть эти контрмеры, поскольку Иран не выполнил к январю текущего года 9 из 10 пунктов, разработанного совместно с ФАТФ плана действий.

"Политический заказ очевиден: выход американцев из СВПД, все громче раздающиеся обвинения в адрес Ирана в финансировании терроризма, лозунги и клише прошлого о том, что Иран - это главное государство - спонсор терроризма", - заявил российский дипломат.

По его словам, Россия считает возвращение контрмер несправедливым.

"Это означало бы возвращение всей ситуации с Ираном к нулевой отметке - к той, на которой она была несколько лет назад, когда Иран дистанцировался от сотрудничества с ФАТФ, называл его инструментом в руках западных держав, не имел базового закона о противодействии терроризму, и в общем не делал ничего для стандартов ФАТФ в сфере борьбы с финансированием терроризма", - отметил Д.Феоктистов.

"Да, в "черном" списке ФАТФ Иран останется, пока не выполнит свой план действий, но мы против возвращения контрмер", - добавил он.

Иран больше 10 лет находится в "черном" списке ФАТФ наряду с КНДР. В отношении этих государств ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данных юрисдикций.

Йф вв

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