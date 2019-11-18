Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:05

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки Россией оружия иностранным партнерам не увязаны с политической конъюнктурой, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"У нас более качественная продукция и более конкурентоспособная, мало того, надежная. И потом, у нас по результатам реализации государственной программы вооружения, появились новые образцы, которые мы можем поставлять на экспорт", - сказал Чемезов журналистам на международной выставке Dubai Airshow.

"И самое главное, мы никогда не привязываем это к каким-то политическим условиям. То есть поставки вооружения мы не обуславливаем какими-то политическими условиями", - отметил глава Ростеха.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что в 2019 году российский экспортёр поставил вооружение в 43 страны на $11 млрд и заключил 800 новых контрактов.

"Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более 11 млрд долларов, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки", - заявил Михеев 1 ноября, слова которого приводила пресс-служба Рособоронэкспорта.

Он отметил, что эти показатели не финальные для этого года - впереди еще два месяца работы.

"При этом портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около $50 млрд, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед", - сказал гендиректор Рособоронэкспорта.

Михеев подчеркнул, что компания продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке оружия "даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов".

"Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов", - сказал глава Рособоронэкспорта.

Он напомнил, что в 2019 году Рособоронэкспорт начал продвигать за рубеж несколько новых образцов вооружения и военной техники - "потенциальных бестселлеров мирового рынка": истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, линейку автоматов Калашникова новейшей "двухсотой" серии, в том числе и под патроны стандарта НАТО, а также РСЗО "Торнадо-С", мобильный комплекс ракетного оружия "Club-T", береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" и другие.

Созданная в 2000 году компания "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех"), спецэкспортер российского вооружения и военной техники, 4 ноября отмечает 19 лет со дня образования.

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