Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия согласна на диалог в ПАСЕ по любым вопросам, готова к мониторинговым процедурам, но не к ущемлению своих полномочий в ассамблее, заявил глава делегации РФ Петр Толстой.
"Мы готовы и к мониторингу и обсуждению всех проблем, о которых говорили коллеги. (...) Наше присутствие - это протянутая рука", - сказал Толстой, выступая в прениях при обсуждении вопроса об утверждении полномочий делегации РФ.
Он отметил, что Ассамблея находится последние годы в плену украинской дезинформации.
По его словам, Россия готова обсуждать все вопросы, но только в диалоге на равных. "Никогда и ни у кого не будет права учить чему-либо Россию. Мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания", - подчеркнул Толстой.
Он отметил, что для российской делегации неприемлемы какие-либо нормы, которые лишают ее каких-то полномочий.
По его словам, верховенство права и права человека являются неотъемлемой ценностью для России. При этом, по его словам, Россия выполняет 98% решений ЕСПЧ.
1на ав