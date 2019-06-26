Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:41

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия согласна на диалог в ПАСЕ по любым вопросам, готова к мониторинговым процедурам, но не к ущемлению своих полномочий в ассамблее, заявил глава делегации РФ Петр Толстой.

"Мы готовы и к мониторингу и обсуждению всех проблем, о которых говорили коллеги. (...) Наше присутствие - это протянутая рука", - сказал Толстой, выступая в прениях при обсуждении вопроса об утверждении полномочий делегации РФ.

Он отметил, что Ассамблея находится последние годы в плену украинской дезинформации.

По его словам, Россия готова обсуждать все вопросы, но только в диалоге на равных. "Никогда и ни у кого не будет права учить чему-либо Россию. Мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания", - подчеркнул Толстой.

Он отметил, что для российской делегации неприемлемы какие-либо нормы, которые лишают ее каких-то полномочий.

По его словам, верховенство права и права человека являются неотъемлемой ценностью для России. При этом, по его словам, Россия выполняет 98% решений ЕСПЧ.

1на ав

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