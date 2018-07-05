Россия не сотрудничает с Великобританией по делу Скрипалей - глава МВД
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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона по-прежнему не сотрудничает с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил в четверг глава британского МВД Саджид Джавид.
"Сотрудничества со стороны российского руководства нет", - сказал он, выступая в парламенте.
Министр подчеркнул, что, вероятно, "никто в этом парламенте этому не удивлен".
Он в очередной раз призвал РФ предоставить информацию по данному делу. В частности, по мнению С.Джавида, российская сторона могла бы разъяснить, как вещество "Новичок" попало в Солсбери.
1во бп
Интерфакс