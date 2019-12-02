Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 1:52

(повтор с исправлением опечатки в слаг-лайне)

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне, призывает пересмотреть текущую ситуацию во взаимоотношениях стран альянса и Москвы, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Наше послание очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, потому что Россия не угрожает НАТО", - сказал Келин в интервью Channel 4.

По его словам, у России и западных стран есть разногласия, "так как Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном, другими странами".

По его словам, у России есть "свои собственные интересы", но они не имеют отношения к "серьезным военным вопросам".

Келин подчеркнул, что об отсутствии российской угрозы свидетельствует тот факт, что РФ не наращивает военные силы у западных границ страны.

Между тем, он добавил, что Россия следит за действиями альянса и реагирует на них.

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