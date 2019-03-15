Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия в процессе подготовки выборов в Европейский парламент не поддерживает никакие партии, заявил "Интерфаксу" в пятницу в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Россия поддерживает контакты с теми политическими силами и их представителями, которые проявляют к этому интерес. Среди них есть и евроскептики и проевропеисты. Есть левые, есть правые, есть центристы", - сказал российский дипломат.

"Что касается результатов предстоящих выборов, делать прогнозы и, тем более, заниматься спекуляциями не является частью моих профессиональных функций. Но то, что следующий состав Европарламента будет еще более пестрым, чем нынешний, который сам по себе тоже более пестрый, чем предыдущий, это очевидно", - отметил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

Он также сообщил, что европейские партнеры неоднократно и давно поднимали вопрос о якобы вмешательстве России в выборы в Европе и даже "задним числом о вмешательстве России в британский референдум по брекзиту".

Постпред рассказал, как в 2016 году он как-то сказал, что "Россию успели обвинить во всем, кроме, пожалуй, референдума по брекзиту". Прошло десять дней, и один из депутатов в Палате общин Великобритании поднял этот вопрос. "И в последней резолюции Европарламента об этом прямо утверждается", - добавил В.Чижов.

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