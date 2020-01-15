Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 11:52

*** Режим прекращения огня в Ливии не потерпел крах, полагает министр

*** На Хафтара пытаются влиять силы, недовольные основной ролью Анкары и Москвы в урегулировании ливийского кризиса

Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - Россия дала обещание Турции предпринять все возможное, чтобы остановить военные действия в Ливии, заявил в среду турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Акар сообщил, что российская сторона пообещала сделать все возможное для прекращения огня в Ливии", - сообщает агентство "Анадолу".

При этом он пояснил, что Турция в силу географических причин не могла оставаться безучастной к событиям в Ливии.

"Ливия - наш сосед по (Средиземному - ИФ) морю, и речи быть не может, чтобы остаться тут в стороне в то самое время, как такие страны как ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия, которые не являются соседями Ливии, действуют здесь", - в свою очередь цитирует издание "Сабах" слова Акара.

Комментируя попытки установить режим прекращения огня в Ливии, Акар отметил, что в этом деле "наш партнер - Россия, и мы ожидаем результатов".

"Мы не думаем, что кто-либо хотел иметь дело с турецкими силами в Ливии. Было бы преждевременным говорить, что режим прекращения огня в Ливии потерпел неудачу. Конференция в расширенном составе пройдет в Берлине, и многие лидеры на нее приедут, кроме президента США Дональда Трампа. На ней будут (командующий Ливийской национальной армией Халифа - ИФ) Хафтар и (глава правительства Национального согласия Ливии - ИФ) Файез Саррадж", - заявил министр.

По его словам, Хафтара пытаются склонить к неконструктивным действиям силы, которые недовольны тем, что Турция и Россия играют центральную роль в урегулировании кризиса в Ливии.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

15 января сторонники Хафтара сорвали перемирие, боевые действия возобновились, отмечало "Анадолу".

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

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