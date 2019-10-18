Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 16:55

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Россия дала Турции гарантии того, что на севере Турции не будет каких-либо курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, сообщил в пятницу в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия также пообещала нам, что (подразделений) Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны (эти организации в Турции считают террористическими) не будет по ту сторону границы", - сказал он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар вв

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