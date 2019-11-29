Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 9:59

Иерусалим. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона принимает участие в обсуждении вопроса об освобождении из тюрьмы Израиля друза, осужденного за сбор данных о позициях ЦАХАЛ для Сирии, пишет The Times of Israel со ссылкой на неправительственную организацию Palestinian Prisoners Club.

По данным этой НПО, российский военный атташе на этой неделе встретился с заключенным по имени Сидки аль-Макт, которого арестовали в 2015 году, а в 2017 году приговорили к 14 годам лишения свободы. Аль-Макт фотографировали позиции ЦАХАЛ, а также готовил отчеты для сирийской разведки, считают в Израиле.

Российская сторона, по данным организации, предложила заключенному соглашение, согласно которому его освободят и отправят в Дамаск. Аль-Макт вместо этого потребовал, чтобы ему позволили вернуться домой - в поселение на Голанских высотах. Газета не уточняет, чем закончились переговоры. Комментарий израильской стороны она также не приводит.

Организация Palestinian Prisoners Club работает с 1993 года. Она стремится защищать интересы арабских заключенных в Израиле.

1эф во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!