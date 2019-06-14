Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 15:16

Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Россия как страна-гарант перемирия в Сирии должна оказывать влияние на официальный Дамаск, когда в этом возникает необходимость, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Мы не можем принять отговорок о том, что "мы не можем сделать так, чтобы режим (сирийские власти - ИФ) нас слушал", - заявил Чавушоглу.

Агентство не поясняет, на какие именно заявления России так отреагировал турецкий министр.

В то же время Чавушоглу подчеркнул важность астанинского процесса.

"Все позитивные процессы последнего периода в Сирии связаны с астанинским процессом. Мы также считаем вовлечение Ирака и Ливана в астанинский процесс", - сказал Чавушоглу.

В четверг стало известно, что наблюдательный пост турецких военных подвергся минометному обстрелу в сирийской провинции Идлиб. Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами. В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.

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