Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 3:16

Сан-Франциско. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия надеется, что Вашингтон примет правильно решение по договору СНВ-3, и он будет продлен, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Российская сторона предложила начать серьезный разговор о продлении этого договора. Это легко сделать, потому что не нужно никакой ратификации, достаточно решить на уровне исполнительных властей. Хочется верить, что в Вашингтоне будет принято правильное решение и мы сумеем продлить этот договор", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"И задуматься о том, какие еще меры доверия меры контроля над вооружения в различных областях, таких как противоракетная оборона, запрет на размещение оружия в космосе, проблемы кибербезопасности, могли бы быть обсуждены или быть в центре внимания российско-американского диалога по стратегической стабильности", - продолжил он.

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