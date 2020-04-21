Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 15:22

*** Первое место - у Норвегии, последнее 180-е - у Северной Кореи

Париж. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия занимает 149-е из 180 мест в мире по соблюдению свободы СМИ, свидетельствует индекс свободы прессы в 2020 году, обнародованный международной НПО "Репортеры без границ" (РБГ).

Первые три строчки рейтинга занимают соответственно - Норвегия, Финляндия и Дания, последние три последовательно - Эритрея, Туркменистан и КНДР.

При этом в аналитическом пресс-релизе, приуроченном к обнародованию индекса, утверждается, что Россия "тем временем размещает все более изощренные ресурсы для контроля информации в онлайне", и что РФ, наряду с Индией, Филиппинами и Вьетнамом, использует "армию государственных интернет-троллей" для распространения дезинформации в социальных сетях.

В организации полагают, что регионально больше всего свобода СМИ соблюдается в Европе, затем в Северной и Южной Америке, за которыми следует Африка. После них идут Азиатско-Тихоокеанский регион, Восточная Европа с Центральной Азией, а на последнем месте - Ближний Восток и Северная Африка.

В то же время в организации указали, что свобода журналистики в мире находится под угрозой из-за целого ряда вызовов, включая пандемию коронавируса COVID-19.

"Мы вступаем в решающее для журналистики десятилетие, что связанно с кризисами, влияющими на будущее. Пандемия коронавируса выявила негативные факторы, угрожающие праву на достоверную информацию, и она сама по себе (пандемия - ИФ) является фактором обострения (ситуации - ИФ)", - приводится в пресс-релизе слова генсека организации Кристофа Делуара.

Кроме коронавируса, составители пресс-релиза упомянули в качестве угроз СМИ геополитический вызов, вызванный "агрессивностью авторитарных режимов", технологический, демократический, выражающийся в общественной поляризации и репрессивной политике властей, кризис доверия к СМИ и экономический вызов, лишающий квалифицированную журналистику источников к существованию.

Вина, в частности, возлагается на "диктаторские, авторитарные и популистские режимы, которые прикладывают все усилия для сокрытия информации и продвижения собственного видения мира, без плюрализма и независимой журналистики". Также авторы указывают на президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Жаира Болсонару, которые, по версии РБГ, разжигают ненависть к СМИ.

"Сомнения в СМИ, которых подозревают в публикации новостей с ненадежной информацией, продолжают нарастать", - в то же время констатируют в РБГ.

Помимо этого, отмечается, что концентрация прав собственности в одних и тех же руках в целом ряде стран и конфликты интересов угрожают плюрализму и независимости СМИ.

По информации РБГ, массовый переход на цифровые технологии также оказал отрицательный эффект на СМИ, поскольку привел к падению продаж, росту затрат и реструктуризации новостных организаций с сокращением штата журналистов.

"В США, например, половина рабочих мест в СМИ за последние десять лет была утеряна", - отмечается в пресс-релизе.

1аю ВВ

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