Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 10:13

Берлин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил участие России в решении вопроса ливийского конфликта и считает, что в Москве осознали необходимость прогресса по этой теме.

"У меня сложилось впечатление, что Россия осознала необходимость прогресса и международного единения в вопросе ливийского конфликта. Россия с самого начала участвовала в процессе и в подготовительных встречах", - сказал Маас в интервью газете Nordwest Zeitung, опубликованном в пятницу.

По его словам, результат подготовки будет известен в воскресенье, если удастся добиться единого решения, оно должно быть поддержано всеми сторонами.

В воскресенье в Берлине пройдет конференция по Ливии высокого уровня, в ней принимают участие главы государств и правительств целого ряда стран, а также представители крупнейших международных организаций.

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