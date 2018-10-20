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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 13:32 20.10.2018 - 13:32

*** Трамп заявил о непричастности обвиняемой гражданки РФ к его избирательной кампании

Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Вмешательство в американские выборы осуществляется Россией с использованием механизмов, созданных в рамках частных экономических проектов в США, сообщает в субботу агентство "Блумберг".

Речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc., который сделал возможным одновременное распространение одинаковых сообщений в нескольких соцсетях.

"Данные, обнародованные на этой неделе руководством Twitter, показали, что сотни аккаунтов, вероятно, связанных с Россией, действовали через механизмы IFTTT Inc.", - сообщает агентство.

Подобные действия в основном относятся к 2017 году, а также к первой половине этого года и, вероятно, были нацелены на то, чтобы скрыть источник распространяемых сообщений, а именно - из России, подчеркивает "Блумберг".

"Основанный в Сан-Франциско стартап IFTTT Inc. позволил людям соединять несколько приложений и затем автоматически размещать контент в нескольких соцсетях", - пишет агентство.

По словам соучредителя IFTTT Inc. Линдена Тиббетса, в стартапе "проводят активную работу и рассматривают данные, полученные от Twitter, намереваясь свести к минимуму подобные злоупотребления системой".

В минувшую пятницу Минюст США вновь затронул тему предполагаемого вмешательства РФ в выборы США.

В министерстве обвинили гражданку РФ в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы.

По данным министерства, обвиняемую женщину зовут Елена Хусяйнова (Elena Khusyaynova), ей 44 года, она из Санкт-Петербурга.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что россиянка не имеет отношения к его избирательной кампании.

"Это не имеет никакого отношения к моей избирательной кампании. Все хакеры и все, о ком вы говорите, не относятся к моей кампании", - отметил Д.Трамп, выступая перед журналистами в Аризоне.

Ранее в субботу замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес гражданки РФ как попытку сфабриковать предлог для применения ограничительных мер против России.

По словам С.Рябкова, "речь идет о постыдной клеветнической кампании", и "в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции".

Посольство РФ в США также назвало лозунговой дипломатией обвинения в адрес россиянки во вмешательстве в выборы в США.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

1тэ пч

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