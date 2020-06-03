Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 10:54

Москва/Кабул. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Россия передала Афганистану гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает посольство РФ в Кабуле.

"2 июня в кабульском аэропорту перед прибывшим из Москвы спецбортом состоялась церемония передачи афганской стороне гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции (партия наборов тест-систем на 5 тысяч исследований и реагентов к ним)", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

В посольстве отметили, что в церемонии приняли участие замглавы МИД Афганистана Мирвайс Наб и замминистра здравоохранения Башир Нурмаль, они выразили России "искреннюю и глубокую признательность за такой шаг".

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