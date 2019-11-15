Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 14:09

Берлин. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщает агентство Bloomberg.

В канцелярии премьера Норвегии пояснили, что Берга доставили из РФ в Литву, и уже там его передали представителям норвежской стороны.

В сообщении канцелярии говорится, что в Литву Берга передали в 11:00. Он намерен вернуться на родину.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

Мосгорсуд 16 апреля 2019 приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Защита настаивала на том, что "обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".

1во ар

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