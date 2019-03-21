Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 23:45

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Приблизительно 20 гиперзвуковых российских ракет, от которых США в настоящее время не в состоянии защититься, недавно были перемещены на военный полигон, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

"Это показывает, что у них (России - ИФ) есть амбиции развивать это оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе. Россияне в целом определили, что у них (данных ракет - ИФ) удобный дизайн и теперь сосредоточатся на тонкой настройке оружия путем тестирования", - заявил один собеседник, знакомый с данными отчетов американской разведки, на условиях анонимности.

Телеканал отмечает, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал" испытывалась Россией не менее трех раз.

В июле Москва успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля.

Как сообщил источник телеканала, согласно еще одному докладу разведки, гиперзвуковая ракета была установлена и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Собеседники уточняют, что в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в 2020 году.

1вз ад

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