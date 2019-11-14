Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 5:50

Нью-Йорк (ООН). 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия планирует в 2020 году помимо обязательного взноса выделить ООН $58 млн в качестве добровольных взносов, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

"Россия привержена реализации приоритетов Повестки-2030 на всех направлениях. В рамках усилий по содействию их скорейшему достижению наша страна планирует осуществить добровольные взносы в программы и фонды ООН в 2020 году", - сообщил Чумаков на конференции ООН по объявлению взносов на деятельность в области развития на 2020 год.

По его словам, Россия выделит Всемирной продовольственной программе $40 млн и $2,6 млн ООН по промышленному развитию.

Кроме того, по $2 млн планируется выделить на Управления Верховных комиссаров по делам беженцев и по правам человека, Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также управление ООН по наркотикам и преступности.

Более мелкие суммы будут распределены между другими программами и фондами Организации.

В общей сумме эти взносы составят $58 млн.

"Объем и график выплат будут зависеть от фактического исполнения Федерального бюджета Российской Федерации", - отметил Чумаков.

1йф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!