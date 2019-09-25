Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:45

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ООН. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия полностью поддерживает деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявил в среду вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером.

"Очень приятно поговорить, чтобы подтвердить нашу полную поддержку Красному Кресту. Это возможность обсудить операции, которые могут быть проведены", - сказал Лавров.

Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает сайт МИД РФ, в ходе встречи Лавров и Маурер также обсудили взаимодействие России и Комитета по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в различных регионах мира, в частности оказание помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии.

"Рассмотрены направления использования ежегодного добровольного взноса России в бюджет Комитета и другие актуальные вопросы сотрудничества России с этой авторитетной гуманитарной организацией", - говорится в сообщении дипведомства.

Гс ют

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