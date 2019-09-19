Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 11:41

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь она занимает 42-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга (публиковалась 25 июля) располагалась на четыре строчки ниже.

За последний период сборная России провела два победных матча в рамках отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года. Она выиграла у Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. На второе место с третьего поднялась Франции, в обратном направлении проследовала Бразилия. Четвертое место сохранила Англия. На пятую строчку с шестой поднялась Португалия, на шестую строчку с пятой опустилась команда Уругвая.

Испания поднялась на две строчки и теперь находится на седьмом месте. Восьмое место занимает Хорватия, девятое - Колумбия. Каждая из этих сборных опустилась на строчку ниже. Замыкает первую десятку Аргентина.

1вн др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!