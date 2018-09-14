Россия подрывает режим санкций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, утверждает Помпео
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Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что Россия пытается действовать вразрез с санкционным режимом СБ ООН в отношении КНДР.
"Я говорил об этом ранее сегодня с постпредом США при ООН Никки Хейли: Россия пытается активно подрывать резолюции Совбеза ООН (против КНДР - ИФ)" - сказал М.Помпео, выступая в госдепе США.
(Последует)
1тэ аю
Интерфакс