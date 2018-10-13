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Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 9:45 13.10.2018 - 09:45

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона не делает попыток вмешаться в промежуточные выборы в США в той форме, в какой она делала это на президентских выборах 2016 года, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Пока что мы не видим российского вмешательства в том виде, в котором оно наблюдалось в 2016 году. Но пару недель назад директор ФБР Крис Рэй сказал, что все это может измениться одним нажатием на клавишу", - сказал он в интервью радиостанции "Салем".

Дж.Болтон отметил, что в ходе переговоров в РФ позже в октябре предупредит российскую сторону о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы.

"Каждый раз, когда я, находясь на нынешнем посту, встречался с российскими официальными лицами, я поднимал этот вопрос. В частности, я говорил это и лично президенту Путину, когда в России проводил подготовку к саммиту в Хельсинки. Президент (США - ИФ) тоже говорил на эту тему", - сказал он.

Также Дж.Болтон заявил, что американская сторона обеспокоена стремлением Китая вмешиваться в политическую жизнь США, причем не только в процесс проведения выборов.

Ранее на этой неделе Дж.Болтон сообщил, что 20 октября отправится в турне, в ходе которого посетит, в частности, Россию.

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