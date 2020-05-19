Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 21:04

*** Доклад по большей части состоит из сфабрикованных и непроверенных данных

(расширенная версия сообщения от 19:38, добавлены комментарии постпредов США и Великобритании)

Нью-Йорк (ООН). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Россия пока не до конца изучила попавший в СМИ доклад экспертов ООН, в котором говорится о том, что на территории Ливии присутствуют бойцы из ЧВК "Вагнер", однако уже обнаружила данные, указывающие на то, что он по большей части состоит из сфабрикованных данных, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

"Мы еще изучаем доклад, но первое прочтение позволило нам прийти к некоторым выводам", - сказал Небензя.

"Наибольшая часть доклада состоит из непроверенных либо очевидно сфабрикованных данных, и его цель - дискредитировать российскую политику по Ливии", - подчеркнул он, отметив, что некоторые источники экспертов имеют личную выгоду.

Также российский постпред указал на то, что доклад экспертов ООН с конфиденциальной информацией получили журналисты, и это не первый подобный случай, поэтому Россия потребует у генсека расследование этого инцидента.

Со своей стороны постпред Британии при ООН Джонатан Аллен заявил на заседании, что Лондон обеспокоен сообщениями о том, что "иностранные действующие лица продолжают предоставлять снаряжение, оборудование и наемников" в Ливию.

"Деятельность ЧВК "Вагнера" продолжает обострять конфликт и продлевать страдания ливийского народа", - утверждает Аллен.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что "все вовлеченные в конфликт в Ливии действующие лица должны немедленно приостановить военные операции". "Они должны остановить поставки иностранной военной техники и переброску бойцов в Ливию, в том числе, как упомянуло Соединенное Королевство, наемников "Вагнера", - сказала она.

Ранее в мае ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии о том, что в Ливии сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер". Это граждане России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции