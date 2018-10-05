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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:42 05.10.2018 - 11:42

Нью-Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Роскосмос планирует принять участие в индийской программе по запуску пилотируемого корабля, заявил президент России Владимир Путин.

"Договорились, что Россия будет оказывать содействие индийским партнерам в процессе освоения космоса. Роскосмос планирует принять участие в подготовке индийской национальной программы по запуску пилотируемого космического корабля", - сказал он по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В свою очередь Н.Моди отметил, что Индия намерена укреплять сотрудничество с Россией в сфере космоса.

"Во всем нашем мире - в морях и в космосе наши взаимоотношения будут в дальнейшем укрепляться, развиваться и идентифицироваться", - сказал Н.Моди.

"Наша новая цель в сфере космоса - это послать индийского космонавта в космос в рамках нашей программы, надеемся, что Россия окажет нам всяческую поддержку", - отметил он.

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