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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:32 29.06.2018 - 18:32

*** Российские самолеты и корабли могут на какое-то время остаться в Сирии

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не выведет свои силы из Сирии до конца 2018 года, но последовательно сокращает свой военный контингент в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

Отвечая на вопрос о том, уйдет ли Россия из Сирии до конца 2018 года, С.Лавров сказал: "Нет".

"Я не думаю, мы можем разумно обсуждать этот вопрос. Мы не любим искусственных сроков, но мы последовательно сокращали наше присутствие, и последнее сокращение произошло несколько дней назад", - добавил министр.

"Президент Путин в тот день заявил о более чем тысяче военных, вернувшихся на родину, а также самолетах и других элементах. Это зависит от текущей ситуации на земле", - отметил он.

С.Лавров напомнил, что у России в Сирии не две полноценные базы, а "два места, где дислоцированы наши корабли и самолеты и они могут быть на какое-то время с пользой там остаться".

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