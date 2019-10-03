Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 0:04

Нью-Йорк (ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский поставил в ООН вопрос о переносе следующей сессии Первого комитета Генассамблеи за пределы США, в Вену или Женеву.

"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению -ИФ) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например, в Вене или Женеве", - заявил Полянский, выступая в четверг на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

По его словам, Россия готова "к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН".

Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

"Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что речь идет не о цепочке случайностей, а о злостном нарушении США своих обязательств. В этих обстоятельствах с тем, чтобы не лишать нас всех возможности вести субстантивный диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности, у нас, к сожалению, остается только один вариант", - добавил российский дипломат.

Полянский отметил, что у России вызывает особую озабоченность, что "фактически с конца 2018 года из-за подобной визовой политики США РФ не может полноценно принимать участие в разоруженческом сегменте работы".

Он напомнил, что в апреле текущего года России пришлось заблокировать работу Комиссии по разоружению из-за невыдачи компетентными органами США въездных виз главе российской делегации.

"Речь идет о злостном невыполнении США своих обязательств по соглашениям. (...) Эта ситуация абсолютно недопустима. Я призываю всех коллег, сидящих в этом зале, проявить с нами солидарность", - отметил российский дипломат.

1йф бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!