Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 15:28

Москва/Дамаск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в апреле поставила министерству здравоохранения Сирии 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 тысяч тест-систем и 2 тысячи защитных костюмов, сообщил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов в интервью "Интерфаксу".

"Продолжим отслеживать ситуацию и в случае необходимости проработаем дополнительные возможности по оказанию помощи сирийским друзьям", - добавил посол.

Полностью интервью посла РФ в Сирии будет опубликовано на сайте www.interfax.ru во вторник, 28 апреля.

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