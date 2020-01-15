Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 6:23

*** В РФ сожалеют, что не все стороны ливийского конфликта подписали документ по урегулированию по итогам московской встречи

Нью-Дели. 15 января. ИНТЕРФАКС - Россия сожалеет, что не все стороны ливийского конфликта подписали документ по урегулированию в этой стране по итогам состоявшейся в Москве встречи, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не драматизируем эту ситуацию, такое уже случалось и в прошлом. (...) К сожалению, документ подписали не все стороны", - сказал он, выступая на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.

При этом, подчеркнул министр, российская сторона рассматривает прошедшую в Москве встречу как вклад в предстоящее мероприятие, запланированное на 19 января в Берлине.

"И мы рекомендовали немцам направить ливийским сторонам на нее приглашение, которое, как мы надеемся, они рассмотрят положительно", - продолжил министр.

Лавров отметил: "Это ключевой момент в том смысле, чтобы обеспечить приемлемость для них любых решений, которые будут приняты в Берлине".

При этом Лавров подчеркнул, что Россия "продолжит вносить вклад в успех ливийского урегулирования".

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Начиная с полуночи 12 января (01:00 мск) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.

Как сообщили по итогам переговоров министры иностранных дел России и Турции, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу так и не подписав соглашение.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на московской встрече по Ливии достигнут прогресс. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в силу соглашения о перемирии позволит запустить процесс политического урегулирования в этой стране.

В настоящий момент идет подготовка к конференции по Ливии в Берлине, которая, в предварительном плане, намечена на 19 января.

Де

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