Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 6:20

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия готова предложить Вьетнаму новую бронетехнику и системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Что касается перспективных тем сотрудничества, вьетнамская сторона проявляет стабильный интерес к российской бронетанковой технике и системам противовоздушной обороны", - сказал М.Петухов, отвечая на вопрос, обсуждаются ли с Вьетнамом новые контракты на поставку танков и боевых машин пехоты, а также систем ПВО С-400.

"Вьетнам - наш стратегический партнер, и мы готовы активизировать сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал М.Петухов на оборонной выставке "ЛИМА-2019" в Малайзии.

Ранее во вторник М.Петухов сообщил "Интерфаксу", что Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90.

М.Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке "ЛИМА - 2019" в Малайзии.

Вьетнам - один из ключевых партнеров России в сфере ВТС.

Ранее сообщалось, что Вьетнам купил у России несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ1, 32 истребителя Су-30МК2, 12 ракетных катеров "Молния" (2 - прямая поставка и 10- лицензионное производство), четыре фрегата типа "Гепард", шесть подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Яхонт", ПЗРК "Игла", другое вооружение.

1фф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!