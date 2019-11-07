Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 0:22

Нью-Йорк (ООН). 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает Генеральному секретарю ООН и Секретариату предпринять дополнительные меры для урегулирования ситуации с невыдачей США виз ряду делегаций, в том числе российской, на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи, заявил зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Мы предлагаем поэтапный подход, который с учетом высказанных делегациями мнений (...) должен быть поддержан участниками Первого комитета (ГА ООН по вопросам разоружения и международной безопасности - ИФ). Этот подход дает возможность генеральному секретарю и секретариату ООН по нашему с вами решению предпринять дополнительные меры для урегулирования визовой проблемы и доказать не на словах, а на деле свою способность выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению эффективной и результативной работы органов ООН", - заявил Белоусов, выступая на заседании комитета.

Ранее Россия внесла на рассмотрение Первого комитета проект решения о переносе работы комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву в связи с невыдачей виз ряду делегаций.

"Мы внимательно прислушивались к мнению других делегаций, к их озабоченностям в связи с возможным переносом сессий Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву. Мы прекрасно осознаем, что по различным причинам ряду делегаций принять подобное решение непросто", - сказал Белоусов.

"Несмотря на то, что никаких позитивных подвижек в урегулировании визовой проблемы до сих пор не наблюдается, мы, тем не менее, приняли решение скорректировать нашу позицию", - добавил он.

Российский дипломат сообщил, что "в соответствии с российским подходом, будут подготовлены технические и финансовые обоснования возможности переноса деятельности Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву, что в последующем должно облегчить принятие решения по данному вопросу, если такая необходимость все-таки возникнет".

3 октября зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский поставил в ООН вопрос о переносе следующей сессии первого комитета Генассамблеи за пределы США, в Вену или Женеву.

В рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18-ти представителям российской делегации.

1йф тг

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