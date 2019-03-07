Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 17:05

Белград. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Минпромторг РФ предложил Сербии заказывать российские суда в лизинг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Минпромторг РФ предложил рассмотреть возможность использования лизинговой схемы, что более приемлемо для сербской стороны, строительства судов класса "река", в том числе круизных судов, что может поднять уровень туристических услуг в интересах обоих стран", - сказал Ю.Борисов по итогам заседания российско-сербского межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

БП

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