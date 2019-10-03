Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 23:29

***Также было предложено перейти в режим неформальных консультаций

Нью-Йорк (ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Пока "визовый вопрос" остаётся подвешенным мы предлагаем взять "техническую" или процедурную паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию", - заявил Полянский, выступая на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

"Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций", - подчеркнул он.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

Последует

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