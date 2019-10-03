Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 23:40

***Также было предложено перейти в режим неформальных консультаций

Нью-Йорк (ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Пока "визовый вопрос" остаётся подвешенным мы предлагаем взять "техническую" или процедурную паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию", - заявил Полянский, выступая на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

"Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций", - подчеркнул он.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

По словам российского дипломата, "из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее России принять полноценное участие в работе данной сессии Первого комитета".

"К сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале (...) У Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов ООН в проводимых под её эгидой мероприятиях", - заявил зампостпреда РФ при ООН.

Полянский подчеркнул, что Россия с подобной практикой мириться не намерена.

"Отступать от наших законных прав - самим формировать состав российской делегации на мероприятия ООН - не будем", - сказал российский дипломат.

В ходе своего выступления он официально запросил Секретариат ООН представить Первому Комитету отчёт о предпринятых им с ноября 2018 года усилиях по разблокировке допуска делегаций РФ к штаб-квартире для участия в разоруженческих мероприятиях по линии ООН.

"Одновременно просим Секретариат ООН и Бюро предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует участие в работе Первого комитета делегации других государств-членов ООН", - добавил Полянский.

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