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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:19 17.09.2018 - 18:19

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия предложила обсуждать в комитете СБ ООН по санкциям в отношении КНДР возможные изъятия в санкционном режиме для межкорейских экономических проектов.

"Предлагаю членам Совета Безопасности подумать над созданием особых условий в комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР для заявок на временные изъятия из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН в понедельник.

Он отметил, что эту идею разделяют и в Сеуле и в Пхеньяне.

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