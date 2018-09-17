Россия предложила в СБ ООН подумать о возможности временных изъятий из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия предложила обсуждать в комитете СБ ООН по санкциям в отношении КНДР возможные изъятия в санкционном режиме для межкорейских экономических проектов.
"Предлагаю членам Совета Безопасности подумать над созданием особых условий в комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР для заявок на временные изъятия из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН в понедельник.
Он отметил, что эту идею разделяют и в Сеуле и в Пхеньяне.
1нс де
Интерфакс