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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 0:51 15.03.2018 - 00:51

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия распространила в среду проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по инциденту с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы хотим распространить проект заявления для прессы, которое подытоживает наше выступление с акцентом на то, что необходимо задействовать механизмы статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Рассчитываем, что все члены Совета его поддержат", - сказал В.Небензя на заседании СБ ООН.

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