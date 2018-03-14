Россия предложила СБ ООН проект заявления для прессы по отравлению Скрипаля
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Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия распространила в среду проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по инциденту с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы хотим распространить проект заявления для прессы, которое подытоживает наше выступление с акцентом на то, что необходимо задействовать механизмы статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Рассчитываем, что все члены Совета его поддержат", - сказал В.Небензя на заседании СБ ООН.
Йф жг
Интерфакс