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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:24 16.07.2018 - 17:24

*** Спецслужбы РФ и США работают успешно, пример - ЧМ-2018 по футболу

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за сотрудничество с США в области борьбы с терроризмом и кибербезопасности, хочет перевести контакты по линии спецслужб на системную основу, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и в области обеспечения кибербезопасности. Хочу отметить, что наши специальные службы работают весьма успешно. Самый свежий пример - это тесное, оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России Чемпионата мира по футболу", - сказа В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Вообще же контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу. Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору", - добавил президент РФ.

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