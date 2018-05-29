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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 0:03 30.05.2018 - 00:03

Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Россия предложила членам Совета Безопасности ООН принять заявление председателя в поддержку выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Призываем обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня", - зачитал В.Небензя в ходе заседания СБ ООН текст предложенного проекта документа.

В заявлении также содержится "настоятельный призыв воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202".

"Надеемся, Совет единодушно подтвердит свою приверженность мирному урегулированию на Украине на основании Минских соглашений".

Йф тг

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