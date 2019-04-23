Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 1:57

Токио. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына Москва может предложить Пхеньяну возобновить шестисторонние переговоры по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника.

Собеседник телеканала отметил, что на первом саммите Ким Чен Ына - Путина будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и экономическое сотрудничество между двумя странами.

Среди прочего, уточнил он, российская сторона предложит КНДР возобновить шестисторонние переговоры по ядерной проблеме.

По его словам, Россия уже проинформировала об этом США и Китай.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США периодически проводились с 2003 года и были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, Ким Чен Ын примерно 10:00 (03:00 мск) пересечет российскую границу на своем бронепоезде в районе железнодорожной станции Хасан на юге Приморья.

Здесь он сделает небольшую остановку, чтобы посетить "домик Ким Ир Сена" - дом российско-корейской дружбы, который появился там в 1986 году перед поездкой Ким Ир Сена в СССР. Позднее этот домик также посещал прежний глава КНДР Ким Чен Ир во время своей поездки в Россию в 2002 году.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

1вз тг

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